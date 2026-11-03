S-ledaren Magdalena Andersson väntas få den fjärde och sista chansen att bilda regering innan ett hotande extraval. Parallellt med att Ulf Kristersson (M) sonderar sina möjligheter, pågår också samtal mellan de fyra rödgröna partierna, erfar Aftonbladet.

– Exakt vilka möten jag har kommer jag inte prata om just nu, säger Andersson till SVT.

Vänsterpartiet står officiellt fast vid sin förhoppning om ministerposter och förordar en regering där alla fyra rödgröna partier är representerade, men Magdalena Andersson vill inte låsa sig vid något.

– Jag för ju den typen av diskussioner med partierna som är involverade. Om jag hade trott att det hade fört processen framåt att jag sa det ena eller det andra, så hade jag gjort det.