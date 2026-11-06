S-ledaren Magdalena Andersson menar att fredagens besked inte förändrar förutsättningarna i regeringsbildningen, enligt Aftonbladet.

”En regering med Ulf Kristersson som statsminister kommer vara helt beroende av SD. Sedan valet har vi fört många och konstruktiva samtal med Centerpartiet. Jag ser fram emot att fortsätta de samtalen med full kraft”, skriver hon i en kommentar.

Under fredagen meddelade Sverigedemokraterna att partiet släpper sitt krav på ministerposter och att man tolererar Kristersson som statsminister för en borgerlig fyrpartiregering.

Därefter höll Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist en pressträff där hon bad både M och S om ett sakpolitiskt paket inom en vecka. Hon meddelade samtidigt att de röda linjerna mot både V och SD ligger fast.

M-ledaren Ulf Kristersson meddelade slutligen att han bett om mer tid till sitt pågående sonderingsuppdrag – vilket talmannen har beviljat.