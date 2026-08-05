Låga vattennivåer i Donau – tyska krigsfartyg tittar fram

Nära den serbiska hamnstaden Prahovo ligger nu ett rostigt vrak fullt synligt. Masten som en gång bar en nazistflagga är trasig.

Vattennivåerna i Europas längsta flod Donau är nu så pass låga att flera tyska krigsfartyg som sjönk under andra världskriget visar sig ovanför vattenytan i Serbien, skriver AP.

Fartygen tillhörde den tyska Svartahavsflottan. I slutet av kriget sänkte tyskarna medvetet omkring 200 krigsfartyg – många av dem fulladdade med vapen. Tyskland ville undvika att Sovjetunionen skulle komma över fartygen och vapnen.

Att de nu kommer upp till ytan är inte bara en påminnelse om sommarens extremvärme i Europa – utan också om det faktum att Serbien i åratal har velat ha ekonomiskt stöd av EU för att rensa bort vraken.