Torkan slår hårt mot det franska lantbruket: ”Katastrofalt”
Sommarens upprepade värmeböljor i Frankrike och Storbritannien har slagit hårt mot framtida skördar, skriver Le Monde och BBC. Situationen beskrivs på sina håll som ”katastrofal”.
I England har det på sina håll bara fallit några få procent av den vanliga juninederbörden. I Frankrike väntas majsskörden minska med trettio procent och hönsägare har slagit larm om ovanligt hög dödlighet i sina bestånd.
– Landets västra delar, från Landes via Centre-Val de Loire, är hårdast drabbade, säger Cyril Pogu vid grönsaksorganisationen Légumes de France till Le Monde.
På vissa platser i Frankrike har det inte regnat på två månader och många bönder överväger ett byte av grödor inför framtida somrar.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen