Torkan slår hårt mot det franska lantbruket: ”Katastrofalt”

Sommarens upprepade värmeböljor i Frankrike och Storbritannien har slagit hårt mot framtida skördar, skriver Le Monde och BBC. Situationen beskrivs på sina håll som ”katastrofal”.

I England har det på sina håll bara fallit några få procent av den vanliga juninederbörden. I Frankrike väntas majsskörden minska med trettio procent och hönsägare har slagit larm om ovanligt hög dödlighet i sina bestånd.

– Landets västra delar, från Landes via Centre-Val de Loire, är hårdast drabbade, säger Cyril Pogu vid grönsaksorganisationen Légumes de France till Le Monde.

På vissa platser i Frankrike har det inte regnat på två månader och många bönder överväger ett byte av grödor inför framtida somrar.