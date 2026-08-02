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Förtorkade solrosor från ett annat år med värmeböljor. (Bob Edme/AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Torkan slår hårt mot det franska lantbruket: ”Katastrofalt”

Av Daniel Persson
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Sommarens upprepade värmeböljor i Frankrike och Storbritannien har slagit hårt mot framtida skördar, skriver Le Monde och BBC. Situationen beskrivs på sina håll som ”katastrofal”.

I England har det på sina håll bara fallit några få procent av den vanliga juninederbörden. I Frankrike väntas majsskörden minska med trettio procent och hönsägare har slagit larm om ovanligt hög dödlighet i sina bestånd.

– Landets västra delar, från Landes via Centre-Val de Loire, är hårdast drabbade, säger Cyril Pogu vid grönsaksorganisationen Légumes de France till Le Monde.

På vissa platser i Frankrike har det inte regnat på två månader och många bönder överväger ett byte av grödor inför framtida somrar.

Skördarna väntas på sina håll till och med halveras
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Prognosen talar för fortsatt torka i områdena
BBC
Ledaren för det gröna partiet i Frankrike har efterlyst en krisplan
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