Mer kärnkraft kan stängas – lågt vatten i Donau

De låga vattennivåerna i floden Donau kan tvinga Rumänien att stänga ytterligare en reaktor i kärnkraftverket i Cernavoda. Det rapporterar TT. Landets premiärminister Ilie Bolojan har utlyst ett nationellt beredskapstillstånd på måndagen och har uppmanat befolkningen att dra ner på elanvändningen.

Vattenflödet vid kärnkraftverket har sjunkit till 1 500 kubikmeter per sekund, vilket motsvarar en tredjedel av det normala flödet för årstiden. Under måndagen sprängde Rumäniens militär bort sten vid Balakanalen för att rikta mer av vattenflödet mot kärnkraftverkets kylningssystem, men trots det kan en andra reaktor behöva stängas, enligt Reuters.