Antonio Costa, Andy Burnham och Ursula von der Leyen efter den gemensamma presskonferensen i Bryssel.

Storbritanniens premiärminister Andy Burnham beskriver avtalet med EU som ”historiskt” och som en ”win-win-situation”, rapporterar BBC.

Burnham riktar sig särskilt till unga människor:

– Den här överenskommelsen är för er, säger han på en presskonferens efter att förhandlingarna i Bryssel nått sitt slut.

En av de frågor som tas upp i överenskommelsen är lägre studieavgifter för EU-medborgare i Storbritannien.

– Affären är klar, den står där svart på vitt, säger Burnham, och lägger samtidigt till att det kommer att bli ”ytterligare diskussioner” om studieavgifterna efter dagens möte.

Inför förhandlingarna har EU krävt ”lika behandling” av studieavgifter för EU-studenter, något som väntas kosta flera hundra miljoner pund, skriver Financial Times.

Storbritannien har å sin sida erbjudit en minskning med halva kostnaden, en summa som fortfarande är högre än för brittiska studenter.