Mätning: Ökat brittiskt stöd för att gå med i EU
Väljare i fyra av fem valkretsar i Storbritannien vill att landet går med i EU igen, visar en ny mätning som The Guardian refererar till.
Invånarna i 512 valkretsar vill gå med i unionen medan väljare i 73 valkretsar är nöjda med att stå utanför. I de övriga 47 är läget för jämnt för att slå fast vilket alternativ som föredras. Mätningen visar att stödet för att gå med i unionen igen har ökat under året.
Mätningen publiceras i samband med ett möte i Bryssel där Storbritannien och EU nått flera avtal som innebär en fördjupad relation.
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