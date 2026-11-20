Väljare i fyra av fem valkretsar i Storbritannien vill att landet går med i EU igen, visar en ny mätning som The Guardian refererar till.

Invånarna i 512 valkretsar vill gå med i unionen medan väljare i 73 valkretsar är nöjda med att stå utanför. I de övriga 47 är läget för jämnt för att slå fast vilket alternativ som föredras. Mätningen visar att stödet för att gå med i unionen igen har ökat under året.

Mätningen publiceras i samband med ett möte i Bryssel där Storbritannien och EU nått flera avtal som innebär en fördjupad relation.