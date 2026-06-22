Andy Burnham svors in till gliringar i parlamentet

Andy Burnham, som ses som den främsta kandidaten att efterträda Keir Starmer, svors under måndagen in i det brittiska parlamentet efter fyllnadsvalet i Makerfield. Och mottagandet blev typiskt för den brittiska parlamentariska kulturen.

– Vem då? ropade en ledamot när talmannen välkomnade honom in i kammaren.

Därefter följde kommentarer som ”Rom är räddat” och ”snygg kostym”.

När Burnham skrev under i den så kallade edsboken hördes kommentaren ”han är inte Messias” – en referens till Monty Pythons filmklassiker ”Life of Brian”.

– Era rackare, svarade han till en kammare som bröt ut i skratt.