Andy Burnham svors in till gliringar i parlamentet
Andy Burnham, som ses som den främsta kandidaten att efterträda Keir Starmer, svors under måndagen in i det brittiska parlamentet efter fyllnadsvalet i Makerfield. Och mottagandet blev typiskt för den brittiska parlamentariska kulturen.
– Vem då? ropade en ledamot när talmannen välkomnade honom in i kammaren.
Därefter följde kommentarer som ”Rom är räddat” och ”snygg kostym”.
När Burnham skrev under i den så kallade edsboken hördes kommentaren ”han är inte Messias” – en referens till Monty Pythons filmklassiker ”Life of Brian”.
– Era rackare, svarade han till en kammare som bröt ut i skratt.
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