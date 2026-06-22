ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
WATCH: Andy Burnham sworn in as MP following Starmer's resignation speech
Starmers avgång

Andy Burnham svors in till gliringar i parlamentet

Av Adam Lindh
Publicerad:

Andy Burnham, som ses som den främsta kandidaten att efterträda Keir Starmer, svors under måndagen in i det brittiska parlamentet efter fyllnadsvalet i Makerfield. Och mottagandet blev typiskt för den brittiska parlamentariska kulturen.

– Vem då? ropade en ledamot när talmannen välkomnade honom in i kammaren.

Därefter följde kommentarer som ”Rom är räddat” och ”snygg kostym”.

När Burnham skrev under i den så kallade edsboken hördes kommentaren ”han är inte Messias” – en referens till Monty Pythons filmklassiker ”Life of Brian”.

– Era rackare, svarade han till en kammare som bröt ut i skratt.

Omni förklararAndy Burnham är ”King of the north” – så skiljer han sig från Starmer

Omni Mer
Burnham kan bli utan motkandidater i kampen om att bli nästa ledare för Labourpartiet
www.theguardian.com
Kampen om ledarrollen kan börja den 9 juli
www.dw.com
Keir Starmer meddelade sin avgång tidigare under måndagen
BBC
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Starmers avgångEuropaStorbritannienKeir StarmerAndy BurnhamBrittisk politik