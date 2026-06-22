ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Keir Starmer. Arkivbild. (Darren Staples / AP)
Starmers avgång

Analyser: Maktens alla val gjorde Starmer paralyserad

Av Ebba Örn
Publicerad:

Ingen brittisk premiärminister har sett så lämpad ut för jobbet på pappret och sedan visat sig vara så fundamentalt fel i praktiken som Keir Starmer, skriver The Guardians Peter Walker. Han har intervjuat historikern Anthony Seldon – som skrivit biografier om varenda premiärminister från John Major till Rishi Sunak – som slår fast att Starmer inte hade en susning om vad han höll på med.

För det första lyckades han aldrig klura ut vad jobbet som premiärminister gick ut på, menar Seldon. För det andra visste han inte vilken politik han ville driva. För det tredje visste han inte vem som skulle få det att hända. Det kan låta hårt, skriver Walker men Starmer blev paralyserad av ”maktens oändliga valmöjligheter”.

I sitt segertal 2024 lovade Keir Starmer britterna förändring, men med tiden har det blivit allt mer uppenbart att han inte kunnat leverera på sitt löfte, säger Sky News politiska redaktör Beth Rigby. Starmens obeslutsamhet drev fram hans fall, menar Rigby samtidigt som hon konstaterar att försvarsminister John Healeys protestavgång blev ”spiken i kistan”.

Omni förklararAndy Burnham är ”King of the north” – så skiljer han sig från Starmer

Omni Mer
Peter Walker: Hur Starmer förvandlade triumf till tragedi
analys · www.theguardian.com
Beth Rigby: Starmer tar ett värdigt avsked efter att ha sett skriften på väggen
analys · Sky News
Charlotta Buxton: ”Okarismatisk” och U-svängar
analys · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Mats Larsson: Trump fick sitt ledarbyte – men i Storbritannien
analys · Expressen
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Starmers avgångAndy BurnhamRishi SunakJohn MajorKeir StarmerStorbritannienEuropa