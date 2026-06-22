Analyser: Maktens alla val gjorde Starmer paralyserad

Ingen brittisk premiärminister har sett så lämpad ut för jobbet på pappret och sedan visat sig vara så fundamentalt fel i praktiken som Keir Starmer, skriver The Guardians Peter Walker. Han har intervjuat historikern Anthony Seldon – som skrivit biografier om varenda premiärminister från John Major till Rishi Sunak – som slår fast att Starmer inte hade en susning om vad han höll på med.

För det första lyckades han aldrig klura ut vad jobbet som premiärminister gick ut på, menar Seldon. För det andra visste han inte vilken politik han ville driva. För det tredje visste han inte vem som skulle få det att hända. Det kan låta hårt, skriver Walker men Starmer blev paralyserad av ”maktens oändliga valmöjligheter”.

I sitt segertal 2024 lovade Keir Starmer britterna förändring, men med tiden har det blivit allt mer uppenbart att han inte kunnat leverera på sitt löfte, säger Sky News politiska redaktör Beth Rigby. Starmens obeslutsamhet drev fram hans fall, menar Rigby samtidigt som hon konstaterar att försvarsminister John Healeys protestavgång blev ”spiken i kistan”.