Nästa premiärminister blir sjunde på ett årtionde

Det faktum att Keir Starmer avgår som Storbritanniens premiärminister innebär att landet kommer att få sin sjunde person på posten inom ett och samma årtionde, skriver TT. Sedan David Cameron avgick i mitten av juli 2016 har Storbritannien haft Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak och nu senast Keir Starmer som premiärminister.

Starmer har brottats med dåliga opinionssiffror och flera ministrar har krävt hans avgång. Förhoppningen är att hans efterträdare ska stabilisera Labours siffror i opinionen. I nuläget tyder mycket på att det blir utmanaren Andy Burnham som flyttar in på Downing Street. Han behöver i så fall tid att bygga upp en stab inför tillträdet.

– Andy har inget manskap som är redo för att flytta in på Downing Street, han behöver tid för att förbereda sig, säger en minister anonymt till The Guardian.