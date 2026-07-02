Kyiv anfölls med en ”våg” av drönare: ”Fruktansvärd natt”

Ett bostadshus har träffats under ett ryskt anfall.

Den ryska militären avfyrade omkring 500 drönare och ett 70-tal robotar mot Ukraina natten till torsdag, skriver Kyiv Independent. Majoriteten av dem skickades mot huvudstaden Kyiv, där bostadshus, vårdanläggningar och infrastruktur totalförstördes. Trots tidiga uppmaningar om att söka skydd dödades flera människor och många skadades.

”Det var en fruktansvärd natt för Kyiv. Alla stadsdelar har skador”, skriver Kyivs borgmästare Vitalij Klytjkopå Telegram.

Lokala myndigheter uppger att Kyiv attackerades från flera håll samtidigt med en ”våg” av drönare. Ukrainsk militär hade genom underrättelser fått vetskap om Kremls attackplan och under onsdagskvällen gick Volodymyr Zelenskyj ut med en varning till huvudstadens invånare.