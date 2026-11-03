Apples aktie faller tungt efter rapport
Apples aktie faller flera procent i den amerikanska förhandeln efter måndagskvällens delårsrapport. Försäljningen och vinsten var visserligen något högre än väntat, men företagets finanschef flaggar för minskad lönsamhet under det viktiga julkvartalet på grund av stigande kostnader för minneschip och utvecklingen av AI-assistenten Siri.
Aktien är ner över 4 procent i förhandeln.
Tredje kvartalet 2026
Omsättning: 114,5 miljarder usd
Väntat (LSEG): 113,4 miljarder usd
2025: 102,5 miljarder usd
Resultat per aktie: 2,10 usd
Väntat (LSEG): 1,99 usd
2025: 1,57 usd