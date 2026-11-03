Apples aktie faller flera procent i den amerikanska förhandeln efter måndagskvällens delårsrapport. Försäljningen och vinsten var visserligen något högre än väntat, men företagets finanschef flaggar för minskad lönsamhet under det viktiga julkvartalet på grund av stigande kostnader för minneschip och utvecklingen av AI-assistenten Siri.

Aktien är ner över 4 procent i förhandeln.