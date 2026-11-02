Efter inledande klara uppgångar vände börserna i New York nedåt. Vid stängning hade både Nasdaq och S&P 500 vänt till minus:



· S&P 500: -0,5 %

· Dow: +0,4 %

· Nasdaq: -1,1 %



Programvaruföretaget Oracle handlades ner 9 procent efter att bolaget meddelat att de har planer på att ta in 20 miljarder dollar, hälften via nya aktier och hälften via ett nytt obligationslån.

Beskedet om att halvledarbolaget Marvell Technology ska köpa kommunikationsbolaget Lumentum togs inte emot väl. Aktierna rasade med 13 respektive 19 procent.

Chipfrossan var överlag tillbaka på Wall Street.

– Kärnfrågan är om vi ser en tillfällig marknadskorrigering i den populära tekniksektorn, eller början på en omvärdering av AI-relaterade investeringar, säger Hashkey Capitals förvaltare Chaltan Wang till Bloomberg.

Samtidigt föll oljepriserna efter att Iran signalerat att Hormuzsundet kan öppnas inom ett par dagar om USA går med på landets krav. Ett fat brentolja handlades för runt 104 dollar.

Dagens höjdpunkt var annars kvartalsrapporten från Apple, som väntades efter börsens stängning. Aktien handlades ner med närmare 2 procent inför rapportsläppet.

Även Palantir släppte sina kvartalssiffror efter stängning. Aktien backade drygt 2 procent inför rapporten.