Apples försäljning på den viktiga kinesiska marknaden levde inte upp till investerarnas förväntningar, konstaterar Bloomberg efter måndagskvällens kvartalsrapport.

Samtidigt flaggar teknikjätten för att stigande kostnader för minneschip och utvecklingen av AI-assistenten Siri pressar lönsamheten, och bolaget räknar nu med lägre marginaler än expertisen hade hoppats på i julhandeln.

Ytterligare ett orosmoln är enligt bedömare att Apples lönsamma affärsområde för tjänster mattas av.

”Försämrade bruttomarginaler på Apples produkter är fortfarande ett centralt problem på kort sikt”, skriver Bloombergs analytiker Anurag Rana och Josh Christensen i en kommentar.