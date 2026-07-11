Araghchi på plats i Oman: ”Vi har hållit vårt ord”

Den iranske utrikesministern Abbas Araghchi landade på lördagsmorgonen i Oman där han är på plats för att diskutera Hormuzkrisen, rapporterar nyhetsbyråer. USA har krävt att Iran officiellt meddelar att sundet är öppet för trafik – och satt deadline till dagens möte mellan Irans och Omans utrikesministrar.

I vad som framstår som ett svar på kravet skriver Araghchi på X att Iran ”hittills har hållit sitt ord” och följt avsiktsförklaringen med USA. Han skriver vidare att det är USA som brutit mot avtalets punkt nio, det vill säga att inte placera ut fler styrkor i Persiska viken, skriver TT.