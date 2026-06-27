Åskan kan sätta stopp för värmeböljan – med orkanvindar och jättehagel

Minst 193 miljoner människor väntas uppleva temperaturer på över 35 grader i Europa i dag, enligt en analys från AP. Det innebär en ökning från gårdagen i samband med att värmeböljan sakta rör sig österut över kontinenten.

Nederländerna väntas bli ett av de första länderna att få lite svalka. Vid kusten kan invånarna glädja sig åt ”lite mindre varmt” väder – det vill säga 28 grader, skriver De Telegraaf. Under eftermiddagen och kvällen väntas sedan regn och åska som många hoppas ska bryta extremvärmens grepp om landet.

Åskan fortsätter sedan in över Tyskland, där 75 miljoner människor kommer få mer än 35 grader varmt i dag, enligt AP:s uträkning. Enligt Focus är det dock inte säkert att regnovädret blir ensidigt positivt: Meteorologer varnar för kastvindar i orkanstyrka, skyfallsliknande regn och hagel med upp till fyra centimeter i diameter.