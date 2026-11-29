Elon Musks planer på att skicka upp en miljon satelliter i rymden för att skapa ett datacenter för AI är inte realistiska, säger astrofysikern Adam Becker till SVT Nyheter.

Bland annat är rymdens strålning ett problem, liksom all den värme som satelliterna genererar, som inte kommer kunna ta vägen någonstans i rymden vakuum.

– Antalet uppskjutningar han skulle behöva genomföra per dag bara för att få upp en miljon satelliter inom det tidsfönster som tillåts enligt det tillstånd han fått är helt absurt, säger Becker.

Den amerikanska myndigheten för etermedier FCC gav häromdagen Space X grönt ljus för planerna.