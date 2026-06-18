Attacker i både Ryssland och Ukraina under natten

En brandman som arbetar med att släcka en brand efter ryska attacker i Kiev.

Minst en person har dödats efter attacker mot den ryska staden Rostov i natt. Även Moskva ska ha beskjutits med ett flertal drönare, skriver Kyiv Independent. Det ska vara andra gången på tre dagar som attacker orsakat brand vid Moskvas oljeraffinaderi.

Det har även skett fortsatta attacker mot staden Zaporizjzja i Ukraina. Flyglarm ska ha hörts under natten efter hot om robotattacker, skriver guvernören Ivan Fedorov på Telegram.

Det ska också ha skett attacker mot huvudstaden Kiev.