Avtalet kan ge billigare flygbiljetter i sommar

Priserna på flygbiljetter kan minska i sommar efter att USA och Iran enats om ett avtal som ska avsluta striderna. Det säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson till SVT Nyheter.

Samtidigt betonar han att det inte lär bli någon ketchupeffekt.

– Det blir antagligen små och gradvisa effekter. Företagen på den marknaden vill naturligtvis också se att det här ökade utbudet faktiskt realiseras, säger han.