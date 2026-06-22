Mestadels gröna börser på Wall Street – Space X faller

Wall Street öppnar mestadels uppåt efter långhelgen i förra veckan.

Efter en halvtimmes handel stiger breda S&P 500 och Dow Jones 0,5 och 0,3 procent, medan Nasdaq backar svagt. Samtidigt faller oljepriserna 3–4 procent efter beskedet att USA pausar sanktionerna på iransk olja i två månader.

Nästa stora test för Wall Street väntas på onsdag då den så kallade PCE-inflationen släpps. Ett mått som ofta beskrivs som Federal Reserves favoritindikator på inflationen. Även exklusive de mer volatila livsmedels- och energipriserna väntas inflationstakten ha stigt i maj jämfört med i april, enligt Factset.

Fundstrats Tom Lee tror att marknadsläget senare i år kan förändras abrupt och börja likna en björnmarknad, bland annat till följd av störningarna i leveranskedjorna kopplade till stängningen av Hormuzsundet.

– Men vi vill inte säga att toppen är nådd. Jag tycker fortfarande att förutsättningarna är gynnsamma för aktier, säger han till CNBC.

På bolagsfronten är Micron vinnare. Chipjätten, som öppnar böckerna efter stängning på onsdag, leder uppgångarna och lyfter 5 procent. Förlorare är i stället Elon Musks Space X som rasar runt 9 procent och är ner för tredje dagen i rad.

Getty Images rusar nära 100 procent efter att bildföretaget ingått ett avtal med AI-jätten Open AI.

Techbjässen Alphabet tappar runt nära 5 procent efter att AI-forskare hoppat av Googles AI-labb Deep Mind och gått till Anthropic.

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