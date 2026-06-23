Barnen dåsar i bänkarna – skolor stänger i värmen

Ungdomar tar ett dopp i Canal Saint-Martin i Paris, 17 juni 2026.

Flera brittiska skolor håller stängt för att skona elever från överhettade klassrum i värmeböljan, skriver The Guardian.

En lärare berättar för The Independent att eleverna har svårt att klara hettan och att många dåsar med pannan mot skolbänken i den 30-gradiga värmen.

– De är trötta, rödkindade och tycker att hettan är outhärdlig.

Att stänga skolor på grund av värme är ovanligt i Storbritannien, skriver BBC.