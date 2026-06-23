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Ungdomar tar ett dopp i Canal Saint-Martin i Paris, 17 juni 2026. (Emma Da Silva /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Barnen dåsar i bänkarna – skolor stänger i värmen

Av Olivia W Demred
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Flera brittiska skolor håller stängt för att skona elever från överhettade klassrum i värmeböljan, skriver The Guardian.

En lärare berättar för The Independent att eleverna har svårt att klara hettan och att många dåsar med pannan mot skolbänken i den 30-gradiga värmen.

– De är trötta, rödkindade och tycker att hettan är outhärdlig.

Att stänga skolor på grund av värme är ovanligt i Storbritannien, skriver BBC.

Omni förklararVärmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?

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Britter uppmanas undvika onödiga resor med kollektivtrafik
www.theguardian.com
Röda värmevarningar på flera håll i Storbritannien
Independent
I Frankrike har runt 800 skolor stängts på grund av hettan
BBC
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Extremvädret i EuropaEuropaStorbritannienKlimat & miljö