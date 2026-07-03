Baser på Krym attackerade – ryska stridsplan förstörda

Ukraina har attackerat två ryska flygbaser på ockuperade Krymhalvön, rapporterar Reuters. Minst sju stridsflygplan och ett lager för drönare ska ha skadats eller förstörts, enligt säkerhetstjänsten SBU.

Ukraina har också slagit till mot en energianläggning i den ryska staden Belgorod, rapporterar Kyiv Independent. Bilder på sociala medier visar hur anläggningen står i lågor, men exakt hur svårt skadad anläggningen är, är inte klarlagt.

Borgmästaren i den ryskockuperade staden Tokmak i Zaporizjzja-regionen, uppger samtidigt att fem personer dödats i ett ukrainskt anfall, rapporterar AFP.