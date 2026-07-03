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Bron mellan Krym och ryska fastlandet. (AP)
Ryska invasionenStriderna

Baser på Krym attackerade – ryska stridsplan förstörda

Av Anders Hovne
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Ukraina har attackerat två ryska flygbaser på ockuperade Krymhalvön, rapporterar Reuters. Minst sju stridsflygplan och ett lager för drönare ska ha skadats eller förstörts, enligt säkerhetstjänsten SBU.

Ukraina har också slagit till mot en energianläggning i den ryska staden Belgorod, rapporterar Kyiv Independent. Bilder på sociala medier visar hur anläggningen står i lågor, men exakt hur svårt skadad anläggningen är, är inte klarlagt.

Borgmästaren i den ryskockuperade staden Tokmak i Zaporizjzja-regionen, uppger samtidigt att fem personer dödats i ett ukrainskt anfall, rapporterar AFP.

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En av baserna attackerades även tidigare i veckan
Reuters  · Ofta betalvägg
Det är oklart vilka vapen som användes i attacken mot energianläggningen
kyivindependent.com
Enligt borgmästaren befann sig personerna som dödades i Tokmak på en marknad
AFP  · Ofta betalvägg
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