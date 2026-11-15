Dallas Jamie Benn vinkar till publiken efter segern mot Buffalo Sabres natten till söndag.

Jamie Benn nådde milstolpen 1 000 poäng i NHL när hans Dallas Stars besegrade Buffalo Sabres med 2–0 i natt.

Lagkaptenen gjorde matchens första mål och blev därmed den andra spelaren i klubbens historia att nå drömgränsen, efter legendaren Mike Modano. Benn är också den 53:e spelaren i NHL:s historia att nå 1 000 poäng för en och samma klubb. Hela laget lämnade avbytarbänken för att fira med honom på isen.

Svenske Nils Lundkvist var inblandad i förarbetet till Benns mål. Segern blev en revansch för Dallas efter storförlusten mot Winnipeg tidigare i veckan.