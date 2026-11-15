Benn nådde drömgräns när Stars besegrade Sabres
Jamie Benn nådde milstolpen 1 000 poäng i NHL när hans Dallas Stars besegrade Buffalo Sabres med 2–0 i natt.
Lagkaptenen gjorde matchens första mål och blev därmed den andra spelaren i klubbens historia att nå drömgränsen, efter legendaren Mike Modano. Benn är också den 53:e spelaren i NHL:s historia att nå 1 000 poäng för en och samma klubb. Hela laget lämnade avbytarbänken för att fira med honom på isen.
Svenske Nils Lundkvist var inblandad i förarbetet till Benns mål. Segern blev en revansch för Dallas efter storförlusten mot Winnipeg tidigare i veckan.
Nattens NHL-resultat
Maple Leafs 0–1 Oilers
Lightning 0–2 Red Wings
Penguins 1–4 Senators
Capitals 4–7 Devils
Canadiens 1–4 Avalanche
Blues 1–4 Panthers
Blue Jackets 3–4 Flyers
Bruins 2–6 Wild
Stars 2–0 Sabres
Mammoth 5–5 Sharks (pågår)
Kings 0–1 Flames (pågår)
Ducks 2–5 Islanders (pågår)