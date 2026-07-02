Big Short-Burrys senaste drag – blankar chipaktier

Big Short-profilen Michael Burry är vid det här laget en välkänd skeptiker till AI-hajpen. Nu har han tagit nya blankningspositioner i halvledarbolaget Applied Materials och i en börshandlad fond med fokus på chipaktier. Det skriver WSJ.

I fonden ingår bland annat chipjättar som AMD och årets kursvinnare Micron.

Burry blev särskilt skeptisk efter beskedet att Samsung och SK Hynix planerar att bygga ett ”chipkluster” för motsvarande 4 800 miljarder kronor, vilket fick börserna att lyfta. Han menar att det åter väcker frågan om AI-investeringarna någonsin kommer att ge avkastning.

– Jag ser det här som början på slutet, skrev han i ett inlägg tidigare i veckan.