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Michael Burry. (Jim Spellman / WireImage)
Chipkampen

Big Short-Burrys senaste drag – blankar chipaktier

Av Aron Sigblad
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Big Short-profilen Michael Burry är vid det här laget en välkänd skeptiker till AI-hajpen. Nu har han tagit nya blankningspositioner i halvledarbolaget Applied Materials och i en börshandlad fond med fokus på chipaktier. Det skriver WSJ.

I fonden ingår bland annat chipjättar som AMD och årets kursvinnare Micron.

Burry blev särskilt skeptisk efter beskedet att Samsung och SK Hynix planerar att bygga ett ”chipkluster” för motsvarande 4 800 miljarder kronor, vilket fick börserna att lyfta. Han menar att det åter väcker frågan om AI-investeringarna någonsin kommer att ge avkastning.

– Jag ser det här som början på slutet, skrev han i ett inlägg tidigare i veckan.

”Orsaken till dagens rally är de stora investeringar som har tillkännagetts i Korea”
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Blankning innebär att man lånar aktier och säljer dem i hopp om att aktien ska gå ner
efn.se
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