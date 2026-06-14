Birgitta Eds kompanjon om reporter: ”Hoppas hon får betala ett högt pris”
Statsministerfrun Birgitta Eds kompanjon Göran Thorstenson hoppas att Aftonbladets reporter ”en dag får betala ett högt pris” för sina avslöjanden om Fållöknastiftelsen. Det skriver han i ett mejl till DN, som chefredaktören Peter Wolodarski publicerar i en ledarkrönika.
– Det kan komma hot ibland, men jag kan inte minnas att en person i den här ställningen så nära statsministern skickar en sådan här sak, säger Peter Wolodarski till Aftonbladet.
Även statsminister Ulf Kristersson (M) och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) har kritiserat den enskilda reportern. Enligt Wolodarski är det en större trend att attackera enskilda journalister, i stället för att rikta eventuell kritik mot den ansvarige utgivaren som ensam har ansvaret för publiceringen.
Granskningen av Fållöknastiftelsen — det gäller saken
- Volontärer arbetade gratis på statsministerhustrun Birgitta Eds retreatgård Fållökna, medan Ed själv fick arvode på 22 000 kronor i månaden.
- Flera volontärer hade höga positioner inom näringslivet. Två fick senare tunga statliga jobb, vilket väckte frågor om jävsregler och vänskapskorruption.
- Experter och oppositionen riktade skarp kritik mot upplägget, och flera juridiska experter menade att det kunde skada förtroendet för statsministern.
- En reporter kunde utan bakgrundskontroll bli volontär och vistas nära statsministerparet, vilket ledde till hård kritik mot säkerhetsrutinerna kring Ulf Kristersson.
- Ulf Kristersson har uppgett att han inte är involverad i stiftelsen, men har hjälpt till på gården.