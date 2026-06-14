Birgitta Eds kompanjon om reporter: ”Hoppas hon får betala ett högt pris”

Statsministerfrun Birgitta Eds kompanjon Göran Thorstenson hoppas att Aftonbladets reporter ”en dag får betala ett högt pris” för sina avslöjanden om Fållöknastiftelsen. Det skriver han i ett mejl till DN, som chefredaktören Peter Wolodarski publicerar i en ledarkrönika.

– Det kan komma hot ibland, men jag kan inte minnas att en person i den här ställningen så nära statsministern skickar en sådan här sak, säger Peter Wolodarski till Aftonbladet.

Även statsminister Ulf Kristersson (M) och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) har kritiserat den enskilda reportern. Enligt Wolodarski är det en större trend att attackera enskilda journalister, i stället för att rikta eventuell kritik mot den ansvarige utgivaren som ensam har ansvaret för publiceringen.