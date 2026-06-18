Bolt fåordigt om börsen – ser ”enorm potential” i Sverige
Den estländska Voi-konkurrenten Bolt ser Sverige som en av sina viktigaste marknader. Men bolaget har inte bråttom in på börsen, skriver DI.
I en intervju med tidningen hänvisar Sverigechefen Lina Dahlander frågor om en börsnotering till vd:n Markus Villig, som tidigare tryckt på bolagets finanser som en orsak att vänta med en notering.
Samtidigt ser hon utrymme att fortsätta växa i Norden:
– Det skriks efter kapacitet i form av bilar och partners, och vi ser en enorm potential.
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