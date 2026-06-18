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Arkivbild. (Ael Hilleskog/SvD/TT)
Elsparkcykeldebatten

Bolt fåordigt om börsen – ser ”enorm potential” i Sverige

Av Aron Sigblad
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Den estländska Voi-konkurrenten Bolt ser Sverige som en av sina viktigaste marknader. Men bolaget har inte bråttom in på börsen, skriver DI.

I en intervju med tidningen hänvisar Sverigechefen Lina Dahlander frågor om en börsnotering till vd:n Markus Villig, som tidigare tryckt på bolagets finanser som en orsak att vänta med en notering.

Samtidigt ser hon utrymme att fortsätta växa i Norden:

– Det skriks efter kapacitet i form av bilar och partners, och vi ser en enorm potential.

I våras ansökte elsparkcykelbolaget Lime om börsnotering
Dagens Industri  · Ofta betalvägg

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