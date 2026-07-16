Bombningar och marktrupper – så kan Trump utöka kriget

Använda marktrupper för att ockupera öar i Persiska viken – eller bomba tunnlarna under berget Kuh-e Kolang. Det är två alternativ som USA:s president Donald Trump överväger för att utöka kriget mot Iran, enligt källor till flera amerikanska medier.

Båda förslagen ska ha kommit upp under ett möte som Trump höll på tisdagen, med bland annat vicepresidenten JD Vance och försvarsministern Pete Hegseth. Enligt Wall Street Journal har Trump bett om förslag på vad USA kan göra för att tvinga Iran till att antingen kapitulera eller återvända till förhandlingsbordet.

När det gäller Kuh-e Kolang – ett tunnelsystem i närheten av Irans sedan tidigare skadade kärnanläggning – sade Trump redan i måndags att USA skulle bomba berget ”relativt snart”, enligt Reuters. Det har emellertid inte skett än.