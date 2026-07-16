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USA:s president Donald Trump fotograferad under ett besök i delstaten Pennsylvania under onsdagen. (Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Bombningar och marktrupper – så kan Trump utöka kriget

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Använda marktrupper för att ockupera öar i Persiska viken – eller bomba tunnlarna under berget Kuh-e Kolang. Det är två alternativ som USA:s president Donald Trump överväger för att utöka kriget mot Iran, enligt källor till flera amerikanska medier.

Båda förslagen ska ha kommit upp under ett möte som Trump höll på tisdagen, med bland annat vicepresidenten JD Vance och försvarsministern Pete Hegseth. Enligt Wall Street Journal har Trump bett om förslag på vad USA kan göra för att tvinga Iran till att antingen kapitulera eller återvända till förhandlingsbordet.

När det gäller Kuh-e Kolang – ett tunnelsystem i närheten av Irans sedan tidigare skadade kärnanläggning – sade Trump redan i måndags att USA skulle bomba berget ”relativt snart”, enligt Reuters. Det har emellertid inte skett än.

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Tunnelsystemet ligger 100 meter under Kuh-e Kolang
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Trump har tidigare hotat med att attackera iransk infrastruktur
CNN
Trump: Vi ser ingen aktivitet vid Kuh-e Kolang (13 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg
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MellanösternkrisenIrankrigetUSAMellanösternIranNordamerika JD VanceDonald TrumpPete Hegseth