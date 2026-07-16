USA attackerade oljetanker: ”Ignorerade flera varningar”

Bilden föreställer ett jordanskt fraktskepp i den Persiska viken i april 2026. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Under onsdagen attackerade USA en tom oljetanker som var på väg mot den iranska ön Kharg i Persiska viken. Det uppger det amerikanska militärkommandot för Mellanöstern i ett inlägg på X.

”Den kommersiella farkosten ignorerade flera varningar när den försökte bryta den amerikanska blockaden”, skriver man i inlägget och tillägger att fartyget sedan sattes ur spel genom att man sköt robotar mot dess skorstenar.

Enligt CNN är oljetankern det första fartyg som har attackerats av USA sedan blockaden mot iranska hamnar återupprättades i tisdags. Det är oklart hur allvarligt skadat fartyget blev och om några personer skadades eller dödades i samband med attacken.