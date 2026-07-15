USA genomför ny attackvåg mot Iran

Trumpfientliga budskap på ett torg i Teheran.

USA har riktat en ny attackvåg mot mål i Iran, uppger USA:s militärkommando för Mellanöstern Centcom på X.

”Attackerna riktas mot Irans militära förmåga som används för att hota fartyg som passerar Hormuzsundet”, skriver Centcom.

USA genomförde även attacker mot Iran under natten och eftermiddagen svensk tid. Samtidigt har Iran anfallit mål i närliggande länder som har amerikanska militärbaser. Bland annat uppger Kuwait att dess militär skjutit ner fyra kryssningsrobotar och 21 drönare från Iran. Ingen person ska ha skadats.