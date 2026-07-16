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USA:s militär har släppt en video som påstås visa attacker i Iran
MellanösternkrisenIrankriget

Fortsatta attacker mellan USA och Iran – sjukhus fick utrymma

Av Hannah Gustafsson
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Under natten har explosioner hörts på flera håll i Iran, bland annat i huvudstaden Teheran, enligt statlig media skriver CNN. Ett sjukhus i Ahvaz i sydvästra Iran tvingades evakuera tillfälligt efter att explosioner hörts i närheten.

USA:s kommando för Mellanöstern Centcom skriver på X att man slagit till mot ledningscentraler, luftförsvar och drönarresurser. Attackvågen ska ha avslutats under torsdagsmorgonen. USA menar att de senaste attackerna utförts för att hindra Iran från att ”hota fartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet”.

Samtidigt uppger Iran att man har utfört ytterligare attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Jordanien. Enligt Kuwaits militär har man skjutit ner flera robotar från Iran. Även i Bahrain ska flyglarm ha hörts under natten, skriver Reuters.

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Centcom på X
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Kuwaits militär på X
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Attackerna intensifierades under lördagen
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Jordanien och Kuwait har varit återkommande mål för iranska attacker
TT
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