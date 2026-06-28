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Arkivbild av ett lantbruk i Indien tidigare under året. (Piyush Nagpal /AP/TT / AP)
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Bönder kan inte så förrän regnet kommer: ”Måste vänta och se”

Av Hedda Hallsenius
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Många bönder i norra Indien väntar spänt på att regnsäsongen ska sätta igång. De kan nämligen inte börja plantera förrän det börjar regna, och på grund av klimatförändringarna har monsunsäsongen försenats.

– Vi lider redan förlust. Jag tror att det är värre i år än tidigare år, säger Suresh Kumar, en bonde i delstaten Uttar Pradesh, till AP.

Juni och juli är de viktigaste månaderna för plantering. Bonden Kedar Sirohi, som odlar vete och sojabönor, säger att han ber för bra regn.

– Jag är väldigt orolig, men vi har inget annat val än att vänta och se.

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www.indiatoday.in
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