Bopriserna fortsätter stiga – trenden spås hålla i sig
Bostadspriserna steg mer än vanligt i juni, rapporterar TT.
Nya siffror från den statliga bolånebanken SBAB visar att uppgången under månaden var 0,4 procent, jämfört med maj. Även om siffran i sig är blygsam är den stark för att vara i juni, säger bankens chefsekonom Robert Boije till TT.
Mest steg priserna för villor och lägenheter i mellersta Sverige. I norra Sverige och Storgöteborg sjönk de i stället.
Boije spår att bopriserna ökar 4–5 procent under 2027 och 2028.
I och med dagens siffror har bopriserna stigit under årets samtliga sex månader, enligt SBAB:s och Boolis husprisindex.
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