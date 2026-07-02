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En kvinna talar i telefon på Hornsgatan i Stockholm. Illustrationsbild. (Magnus Lejhall/TT)
Bopriserna

Bopriserna fortsätter stiga – trenden spås hålla i sig

Av Andreas Victorzon
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Bostadspriserna steg mer än vanligt i juni, rapporterar TT.

Nya siffror från den statliga bolånebanken SBAB visar att uppgången under månaden var 0,4 procent, jämfört med maj. Även om siffran i sig är blygsam är den stark för att vara i juni, säger bankens chefsekonom Robert Boije till TT.

Mest steg priserna för villor och lägenheter i mellersta Sverige. I norra Sverige och Storgöteborg sjönk de i stället.

Boije spår att bopriserna ökar 4–5 procent under 2027 och 2028.

I och med dagens siffror har bopriserna stigit under årets samtliga sex månader, enligt SBAB:s och Boolis husprisindex.

Ekonomen: Allt hänger på att Mellanösternkonflikten inte eskalerar
TT
Lägenhetspriserna steg 0,6 procent och huspriserna 0,3 procent
pressmeddelande · www.sbab.se
Lägenhetspriserna steg 0,6 procent och huspriserna 0,3 procent
pressmeddelande · www.sbab.se
Bopriserna steg säsongsrensat 0,4 procent – lättade bolånereglerna påverkade inte (2 juni)
TT
SBAB Booli husprisindex
bakgrund · www.sbab.se
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