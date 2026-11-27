M, KD och L har publicerat ett dokument som stakar ut riktningen för en samarbetsregering ihop med C.

”Vi tror på tillväxt, företagsamhet, valfrihet, framtidstro och ansvar för tidigare och kommande generationer”, skriver man inledningsvis.

Ett antal politiska områden lyfts i dokumentet – däribland ekonomin, klimatet och skolan. Sakpolitiskt ska den borgerliga minoritetsregeringen stoppa tonårsutvisningarna, tillsätta en utredning om euron, erbjuda fler offentligt finansierade IVF-försök och verka för försäljning av kall dryck på Systembolaget.