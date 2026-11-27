M, KD och L lägger fram linje för ny regering med C
M, KD och L har gemensamt publicerat ett dokument som sammanfattar den inriktning som en borgerlig mittenregering ihop med C skulle ta.
Syftet är att ge Centerpartiets politiker ett underlag inför söndagens förtroenderåd, skriver statsminister Ulf Kristersson (M) i ett inlägg på Facebook.
”Vi är övertygade om att den samarbetsregering - en borgerlig mittenregering – som vi skulle kunna bilda på måndag vore bra för Sverige. En regering som fokuserar på tillväxt och välfärd”, skriver han.
Sverigedemokraterna nämns inte i det tolv sidor långa dokumentet.
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