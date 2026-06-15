Börssmäll i Norge – över 130 miljarder upp i rök

Oslobörsen med flera stora oljebolag i täten inledde veckan tungt efter helgens fredsöverenskommelse mellan USA och Iran, skriver Dagens Næringsliv.

I sluthandeln backade börsen 1,7 procent och går därmed mot strömmen i Europa där det råder lättnadsrally på flera håll. På bolagsfronten faller oljejätten Equinor 6,5 procent och shippingbolaget Aker och olje- och gasbolaget Vår Energi var ner lika mycket.

Nedgångarna innebär att börsvärden motsvarande 128 miljarder kronor har raderats ut under dagen.