Bosättare och militärer stormade moské i Hebron
Den israeliska militären har tillsammans med bosättare stormat en moské i Hebron på ockuperade Västbanken, skriver Haaretz.
Enligt den palestinska nyhetsbyrån Wafa ska moskébesökare ha tvingats ut strax innan morgonbönen och bosättarna ska därefter ha hängt upp israeliska flaggor och spelat hebreisk musik inne i moskén.
Den palestinska myndigheten för religiösa frågor fördömmer incidenten, som man beskriver som en ”allvarlig upptrappning”.
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