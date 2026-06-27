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En man på en gata i Hebron på ockuperade Västbanken. (Leo Correa / AP)
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Bosättare och militärer stormade moské i Hebron

Av Tor Gasslander
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Den israeliska militären har tillsammans med bosättare stormat en moské i Hebron på ockuperade Västbanken, skriver Haaretz.

Enligt den palestinska nyhetsbyrån Wafa ska moskébesökare ha tvingats ut strax innan morgonbönen och bosättarna ska därefter ha hängt upp israeliska flaggor och spelat hebreisk musik inne i moskén.

Den palestinska myndigheten för religiösa frågor fördömmer incidenten, som man beskriver som en ”allvarlig upptrappning”.

Israel har nyligen övertagit kontrollen av Hebrons moskéer från kommunen
www.haaretz.com
Moskén ska ha återöppnats senare på lördagen
www.ynetnews.com
Israel planerar omfattande byggprojekt i Hebron (17 juni)
Al Jazeera
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