EU rustar för konflikt om handeln med Västbanken
Måndagens utrikesministermöte i EU väntas präglas av konflikten om handeln med olagliga israeliska bosättningar på Västbanken, skriver Politico.
I ena ringhörnan står en grupp länder, däribland Belgien, Nederländerna och Spanien, som vill samla en majoritet för att begränsa handeln med bosättningarna, enligt källor. De har stöd av EU:s utrikeschef Kaja Kallas.
Ursula von der Leyens EU-kommission, och bland andra Tyskland och Tjeckien, motsätter sig initiativet. Berlin och Prag tänker lägga sitt veto mot alla Israelrelaterade sanktioner.
Det handlar inte om några stora summor – handeln med olagliga bosättningar utgör en halv procent av den totala EU-handeln med Israel. För flera länder har det dock blivit en viktig symbolfråga.
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