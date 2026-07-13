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Israeliska flaggor på ockuperade Västbanken. (Leo Correa /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenVästbanken

Kallas: Majoritet vill strypa handeln med bosättare

Av Hedda Hallsenius
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En majoritet av EU-länderna vill se åtgärder mot israeliska bosättare på ockuperade Västbanken, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas enligt Reuters.

– Alternativet som fick mest stöd var att förbjuda handel med illegala bosättningar, säger Kallas efter ett möte med EU:s utrikesministrar.

Hon understryker att det inte rör sig om åtgärder mot Israel, utan mot ”olagliga bosättningar som undergräver tvåstatslösningen”.

Ett beslut kan dock dröja till i höst, eller ännu längre, om EU-ministrarna inte kommer överens om att kalla till extrainsatt möte.

Kallas säger inte hur många av EU:s utrikesministrar som stödjer förslaget
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TT
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