Kallas: Majoritet vill strypa handeln med bosättare
En majoritet av EU-länderna vill se åtgärder mot israeliska bosättare på ockuperade Västbanken, säger EU:s utrikeschef Kaja Kallas enligt Reuters.
– Alternativet som fick mest stöd var att förbjuda handel med illegala bosättningar, säger Kallas efter ett möte med EU:s utrikesministrar.
Hon understryker att det inte rör sig om åtgärder mot Israel, utan mot ”olagliga bosättningar som undergräver tvåstatslösningen”.
Ett beslut kan dock dröja till i höst, eller ännu längre, om EU-ministrarna inte kommer överens om att kalla till extrainsatt möte.
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