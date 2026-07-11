Journalister attackerades av bosättare på Västbanken

Fyra israeliska bosättare på Västbanken har gripits efter att ha attackerat en grupp journalister, bland annat från CNN, rapporterar kanalen.

Journalisterna befann sig i byn Sinjil norr om Ramallah för att rapportera om ettårsdagen för mordet på palestinsk-amerikanske Saif Musallet, som blev ihjälslagen av bosättare.

Bara några minuter efter deras ankomst blockerade fyra bosättare vägen för deras bilar. Beväpnade med träpåkar, metallstänger och stenar började de hoppa på en av bilarna och slog sönder vindrutan. En av bosättarna försökte också skära sönder däcken med kniv.

Det skedde en dag efter att den amerikanske kongressledamoten Ro Khanna blev kvarhållen av beväpnade bosättare vid ett besök i byn Turmus Ayya.