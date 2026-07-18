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Flera helikoptrar har arbetat med släckningsarbetet. (Trond R. Teigen/NTB)
Storbranden i Drammen

Räddningstjänsten: Branden i Norge är under kontroll

Av Hannah Gustafsson
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Branden i norska Drammen är under kontroll, uppger Vestfolds räddningstjänst skriver NRK.

– Vi har kontroll på bostadsområdet, men inte över området ut mot skogen, säger brandchefen Jan Helge Kaiser till Aftenposten.

Insatser kommer att pågå under hela dagen eftersom det fortfarande brinner på flera platser i bostadsområdet samt i skogen.

För närvarande deltar två helikoptrar i släckningsarbetet och ytterligare fyra är på väg dit. Totalt är tio brandstationer inblandade i insatsen, skriver Vestfolds räddningstjänst på Facebook.

Däremot menar insatsledaren på plats att branden inte är under kontroll, skriver NRK. Även den norska polisen uppger att man inte har kontroll, skriver norska TV2.

”Det brinner fortfarande i terrängen nordost om de drabbade byggnaderna, men det finns ingen risk för spridning för tillfället”, skriver polisen på sin hemsida.

Branden bröt ut i Krokstadelva i norska Drammen (norska)
NRK
Vestfolds räddningstjänst på Facebook
Facebook
Polisens händelsenotis (norska)
www.politiet.no
Mer än 400 personer har evakuerats (norska)
www.tv2.no
Brinner fortfarande på flera platser i området (norska)
Verdens Gang
Hundra bostäder påverkade av branden (norska)
www.aftenposten.no
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