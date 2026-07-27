Branden i Spanien är nu landets största någonsin

Branden i spanska Ávila är den största någonsin i landets historia efter att 50 000 hektar brunnit, skriver TT.

Varken branden i Ávila eller den i Madrid är under kontroll. Enligt El Pais ska bränderna ha mötts under lördagen. Men enligt källor till tidningen har det skett tidigare utan att bränderna bildat en enda stor brand.

Regeringens representant för Madrid, Francisco Martín, uppmanar allmänheten att vara försiktiga, skriver El Mundo.

– Branden är intensiv och dess omfattning gör att vi måste vara beredda på oväntade händelseutvecklingar.

Omkring 90 000 människor har evakuerats i områdena, skriver BBC.