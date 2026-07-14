Branden utanför Paris sprider sig: ”Som på film”

En helikopter kämpas mot lågorna i Fontainebleau-skogen på måndagen.

Den stora branden i skogen Fontainebleau söder om Paris är ännu inte under kontroll.

Under natten har elden spridit sig, delat upp sig i två och täcker nu ett område ungefär tre gånger så stort som Gibraltar, skriver AFP.

Totalt kämpar 850 brandmän mot lågorna. Enligt president Emmanuel Macron mobiliseras ”alla resurser”, skriver Le Figaro.

67-åriga Carole Butrak är en av runt 1 000 personer som evakuerats från sina hem. Hon berättar för Le Monde hur hon såg ett enormt moln av rök i horisonten.

– Jag trodde aldrig jag skulle uppleva något liknande. Det är som en film, jag är mållös.