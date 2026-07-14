ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En helikopter kämpas mot lågorna i Fontainebleau-skogen på måndagen. (Emma Da Silva /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Branden utanför Paris sprider sig: ”Som på film”

Av Emma Hedlin
Publicerad:

Den stora branden i skogen Fontainebleau söder om Paris är ännu inte under kontroll.

Under natten har elden spridit sig, delat upp sig i två och täcker nu ett område ungefär tre gånger så stort som Gibraltar, skriver AFP.

Totalt kämpar 850 brandmän mot lågorna. Enligt president Emmanuel Macron mobiliseras ”alla resurser”, skriver Le Figaro.

67-åriga Carole Butrak är en av runt 1 000 personer som evakuerats från sina hem. Hon berättar för Le Monde hur hon såg ett enormt moln av rök i horisonten.

– Jag trodde aldrig jag skulle uppleva något liknande. Det är som en film, jag är mållös.

Omni förklararSydeuropa brinner – därför måste du planera semestern utifrån brandrisken

Omni Mer
850 brandmän kämpar mot lågorna
AFP  · Ofta betalvägg
Två personer greps på måndagen misstänkta för mordbrand (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
BFM rapporterar löpande (franska)
www.bfmtv.com
ICI rapporterar löpande (franska)
www.ici.fr
karta
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Extremvädret i EuropaFrankrikeEuropaKlimat & miljö