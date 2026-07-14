”Köttätande” bakterie trivs när haven blir varmare

Den ”köttätande” bakterien Vibrio vulnificus kan orsaka badsårsfeber och frodas i varmt, gärna bräckt vatten. För den som tänkt ta sig ett dopp i sommar är det en bra idé att hålla koll på öppna sår innan man hoppar i plurret, eftersom bakterien tar sig in i kroppen genom sår eller mat som ostron, skriver TT.

Vibrio vulnificus är ingen köttätare men kan i sällsynta fall orsaka nekrotiserande fasciit. Då bryts kroppens vävnad ner i så högt tempo att det i värsta fall kan krävas amputation bara några timmar efter att förloppet startat.

Europeiska myndigheter varnar för att bakterien frodas när yttemperaturen i världshaven stiger till följd av klimatförändringarna. Personer som turistar vid Medelhavet – men även i Sverige – i sommar uppmanas att undvika att bada med öppna sår i varmt vatten.