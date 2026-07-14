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Människor badar i Medelhavet i Tunisien. Arkivbild. (Anis Mili / AP)
Extremvädret i Europa

”Köttätande” bakterie trivs när haven blir varmare

Av Ebba Örn
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Den ”köttätande” bakterien Vibrio vulnificus kan orsaka badsårsfeber och frodas i varmt, gärna bräckt vatten. För den som tänkt ta sig ett dopp i sommar är det en bra idé att hålla koll på öppna sår innan man hoppar i plurret, eftersom bakterien tar sig in i kroppen genom sår eller mat som ostron, skriver TT.

Vibrio vulnificus är ingen köttätare men kan i sällsynta fall orsaka nekrotiserande fasciit. Då bryts kroppens vävnad ner i så högt tempo att det i värsta fall kan krävas amputation bara några timmar efter att förloppet startat.

Europeiska myndigheter varnar för att bakterien frodas när yttemperaturen i världshaven stiger till följd av klimatförändringarna. Personer som turistar vid Medelhavet – men även i Sverige – i sommar uppmanas att undvika att bada med öppna sår i varmt vatten.

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Badsårsfeber är en allvarlig sjukdom som orsakas av en bakterie som kallas vibrio
TT
Antalet fall i Sverige ökade under den varma sommaren 2018
www.dagensps.se
Medelhavet är ett av de hav som värms upp snabbast (juni)
www.euronews.com
Vad är badsårsfeber?
bakgrund · www.1177.se
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Extremvädret i EuropaHälsaKlimat & miljöKlimatförändringar