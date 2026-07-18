Brandmännen lyckades inte tämja lågorna i natt – nu skickas helikoptrarna upp

Branden i Drammen är fortfarande utom kontroll.

Branden i norska Drammen är fortfarande utom kontroll efter nattens arbete, bekräftar brandkåren för NRK vid 04-tiden på lördagen.

– Det brinner fortfarande på flera platser inne i skogen och de bränderna måste vi bekämpa under lördagen, säger insatsledaren Inge Wergeland.

Natten har dock inneburit lite mer lugn för brandkåren än tidigare, uppger polisen för Dagbladet. Man har lyckats hålla hyfsad kontroll på flankerna och på lördagsmorgonen väntas dessutom de första regndropparna.

Vid 05-tiden fick brandmännen på marken återigen förstärkning från luften. Då blev det tillräckligt ljust för två brandhelikoptrar att lyfta. Under dagen kommer fler helikoptrar löpande att sättas in i släckningsinsatsen.

Branden beskrivs som Norges värsta på över 100 år och lågorna har hittills slukat omkring 100 hus.