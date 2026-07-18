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Branden i norska Drammen. (Thomas Fure / NTB)
Storbranden i Drammen

Risk för åska – kan försvåra släckningsarbetet

Av Hannah Gustafsson
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Regnet har börjat falla över storbranden i norska Drammen, vilket kan tänkas vara något bra. Men ett nytt hot kommer med de mörka molnen: åska.

– Regn, blixtar och åska är på väg norrut. Vi är inte så glada över blixtar och åska, men regn är bra, säger Jan Rundtom på räddningstjänsten till Dagbladet.

Åskan gör att helikoptrarna inte kan flyga över husen för att arbeta med släckningen.

Samtidigt väntas vinden i området vända från söder till norr, vilket hotar nya områden, skriver Aftonbladet. Därför är det fortfarande ett spänt läge, säger Rundtom.

Till norska TV2 säger han att branden inte är släckt, men den har inte heller spridit sig under natten.

Ett skogsområde i närheten har varit svårt att släcka, enligt Rundtom
www.dagbladet.no
Nära 100 hem har förstörts i branden (norska)
www.tv2.no
Oklart vad som startade branden
Aftonbladet
Tre personer har skadats lindrigt i branden
Expressen
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