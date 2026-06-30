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Till vänster: Brittiska soldater i Kalifornien i november 2022. Till höger: Richard Dannatt, tidigare arméstabschef i Storbritannien, i november 2018. (DVIDS/AP, Matt Dunham/AP)
Politiska läget i Storbritannien

Brittiska försvarssatsningen kritiseras: ”För lite, för sent”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Den investeringsplan för försvaret som Storbritanniens avgående premiärminister Keir Starmer har lagt fram är en förbättring jämfört med tidigare besked – men ändå inte tillräcklig. Det menar såväl den politiska oppositionen som den tidigare arméstabschefen Richard Dannatt.

– Det är ett steg i rätt riktning, men det är inte den kraftiga ökning som landet kräver och som våra allierade förväntar sig, säger Dannatt till The Guardian.

Samtidigt beskriver en försvarspolitisk talesperson för det brittiska konservativa partiet satsningen som ”för lite, för sent”, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Investeringsplanen kommer att presenteras i sin helhet under tisdagen. Det står emellertid redan klart att den är utformad efter ukrainsk modell, med stort fokus på drönare och andra obemannade stridsfordon.

Dannatt: ”Planen stressas igenom för att Starmer vill ha ett eftermäle”
AP  · Ofta betalvägg
Satsar 5 miljarder pund på drönare
Financial Times  · Ofta betalvägg
Kriget i Ukraina har visat på svagheten i dyr försvarsteknik
www.politico.eu
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