Burnham bekräftar planer på ”Number 10 in the North”

Andy Burnham bekräftar sina planer på ett ”Number 10 in the North” som en del av ett tioårigt politiskt program. Beskedet kom i hans första större tal sedan återkomsten till parlamentet, rapporterar brittiska medier.

– Förändringen blir den största i vår livstid när det gäller hur landet styrs, säger han enligt The Guardian.

”Number 10 in the North” är tänkt att bli ett regeringskontor i Manchester, som en nordlig motsvarighet till 10 Downing Street och ett led i att decentralisera makten från London.

Burnham har länge kallats just ”King in the North” av brittiska medier och väntas ta över som premiärminister efter Keir Starmer i juli.