Burnham väntas be om tio år för att vända Storbritannien
Andy Burnham väntas på måndagen staka ut sin ekonomiska vision för Storbritannien, inför att han väntas ta över premiärministerposten i juli. The Telegraph ser tecken på att han siktar på att leda landet genom minst två mandatperioder och skriver att han kommer säga att han behöver ett decennium för att förändra Storbritannien, minska makten i den centrala statsapparaten och flytta beslutsfattandet närmare regionerna.
Burnham väntas presentera planer på ett ”No 10 North” i Manchester, dit delar av premiärministerns kansli flyttas från Westminster. Beslut om offentliga utgifter ska föras över från tjänstemän i London till regionala borgmästare.
Enligt The Times innebär reformen att delar av statens budget överförs till lokala myndigheter. Syftet är att höja levnadsstandarden genom satsningar på industri, bostäder och infrastruktur.
Maktskiftet i Storbritannien — det gäller saken
- Storbritanniens premiärminister Keir Starmer meddelade sin avgång den 22 juni 2026 efter svaga opinionssiffror och intern kritik.
- Andy Burnham, tidigare borgmästare i Manchester, svors in i parlamentet samma dag och är klart favorittippad att ta över.
- Burnham har fått stöd av flera tunga Labourpolitiker, däribland finansminister Rachel Reeves och Starmers närmaste medarbetare Darren Jones.
- Labour väntas utse ny partiledare den 17 juli och Burnham kan formellt bli premiärminister redan den 20 juli om han blir ensam kandidat.
- Burnham planerar att presentera en ekonomisk plan för att flytta makt och resurser från London till andra delar av Storbritannien.