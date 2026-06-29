Burnham väntas be om tio år för att vända Storbritannien

Andy Burnham väntas på måndagen staka ut sin ekonomiska vision för Storbritannien, inför att han väntas ta över premiärministerposten i juli. The Telegraph ser tecken på att han siktar på att leda landet genom minst två mandatperioder och skriver att han kommer säga att han behöver ett decennium för att förändra Storbritannien, minska makten i den centrala statsapparaten och flytta beslutsfattandet närmare regionerna.

Burnham väntas presentera planer på ett ”No 10 North” i Manchester, dit delar av premiärministerns kansli flyttas från Westminster. Beslut om offentliga utgifter ska föras över från tjänstemän i London till regionala borgmästare.

Enligt The Times innebär reformen att delar av statens budget överförs till lokala myndigheter. Syftet är att höja levnadsstandarden genom satsningar på industri, bostäder och infrastruktur.