Första beslutet: Skrota planen på digitala id-kort

En av Andy Burnhams första beslut som premiärminister på måndag väntas bli att skrota Keir Starmers planer på att införa digitala id-kort. Det skriver The Guradian.

Det är en del av den omprioritering som planeras för att bland annat kunna skapa distans till sin föregångare.

De digitala id-korten har mötts av motstånd och nästan tre miljoner britter skrev under en namninsamling för att stoppa förslaget eftersom det ansågs leda till massövervakning.

– Det innebär att all den tid och de resurser som var avsatta för ett nationellt id-system i stället kommer att användas där de behövs som mest, till exempel för att hjälpa människor med de ökade levnadskostnaderna, säger Burnhams talesperson till tidningen.

Däremot finns det ingen siffra på hur mycket pengar regeringen skulle spara på att skrota förslaget eftersom att det inte fanns någon budget än.