Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist håller pressträff med anledning av ett nytt initiativ från partiets riksdagsgrupp och partistyrelse.

Flera experter är överens om att Centerpartiet har satt sig i en gynnsam position i och med fredagens utspel om att man vill ha sakpolitiska besked från både Moderaterna och Socialdemokraterna i en parallell förhandling.

– Det här ger C en betydligt starkare position i förhandlingarna, säger förhandlingsexperten Johan Lagerbielke till Svenska Dagbladet.

Han beskriver det samtidigt som att de senaste turerna sätter Vänsterpartiet i en ”riktig skitsits”.

C-röster som Expressen talat med ser ett ”guldläge”, där partiet helt enkelt kan välja det regeringsalternativ som gynnar dem mest.

Matilda Molander, vd för tankesmedjan Fores, tror dock att C helst vill bli en del av en rödgrön regering. Hon ser Vänsterpartiet som problemet.

– De har visat sig vara ännu svårare att ha att göra med än man trodde, säger hon till tidningen.